Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Lider durumdayken ayrılık kararı geldi

Nesine 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve 39 puanla en yakın rakibi Düzcespor’un 11 puan önünde lider durumda olan Bursaspor’da ayrılık kararı, camiada şaşkınlık yarattı. Takımın teknik başarısında önemli rol oynayan Batalla'nın vedası, taraftarlar arasında da merak uyandırdı.

Başkan Çelik’ten açıklama

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Batalla ile alınan ayrılık kararının nedenini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Enes Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Teknik direktörümüz Pablo M. Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik. Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum."