Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 38 kaçak göçmen ve 1 şüpheliyi kurtardı. 12 Eylül günü saat 12.20'de alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, can salları içerisindeki göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Aynı gün, saat 03.00, 11.25 ve 13.05'te ise lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 76 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Bodrum kıyısına çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu operasyon, Yunanistan'ın yasa dışı geri itme uygulamalarına karşı Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenlerin hayatını kurtarmak için sürdürdüğü çabaların bir parçası olarak gerçekleşti.