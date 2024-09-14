Bodrum'da iki yılda gündemde olan "Bodrum Belediyesindeki usulsüzlükler ve haksız kazanç" davasında önemli bir gelişme yaşandı. Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Melike Yapıcı ve eski Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ile Turgay Kaya'nın yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi.

Beraat kararının ardından açıklama

Bodrum Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksek Mimar Melike Yapıcı, AjansCANKA'ya yaptığı açıklamalarda, kendilerine yönelik hikayelerin suikastına dikkat çekti. Yapıcı, “Oktay Kaya'nın iddiaları üzerine açılan kamu davası, dün Bodrum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2023/295 Esas sayılı dosyasının 4. Duruşmasında, Sayıştay Uzman Denetçisi Kurulu Bilirkişi raporuyla; biz davalılar ben, Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun'un görev yaptığı dönemlerde maaş ve kira gelirleri, önceki dönem birikimlerimiz ve görev sürecindeki taşınmaz alabilecek mali gücümüzün bulunduğu ve hesaplara herhangi bir nakit girişinin bulunmadığı belirlendi” dedi. Yapıcı, iki yıl süren bu olumsuz sürecin sonunda suçsuz kalmanın kanıtlandığını ve beraatın sürdürüldüğünü vurguladı.

Tazminat davası açılacak

Melike Yapıcı'nın avukatı Muzaffer Yılmaz, müvekkilinin yaşadığı maddi ve manevi zararın ardından Oktay Kaya hakkında tazminat davalarını duyurdu. Yılmaz, “Müvekkilim Melike Yapıcı, haksız yere suçlandı ve bu süreçte maddi-manevi büyük zararlara uğradı. Daha önce Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kişisel veri paylaşımı suçundan hapis cezası alan Oktay Kaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağız” ifadesinden yararlandı.