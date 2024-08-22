Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 23’ü çocuk toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahaleleriyle gerçekleşti.

Sahil Güvenlik'ten iki ayrı operasyon

İlk olayda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-88), hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 18 göçmen ve 22 çocuğu yakaladı.

İkinci operasyonda ise, Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-552) tarafından bir başka lastik botta düzensiz göçmenler belirlendi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-88), lastik botu durdurdu ve içindeki 21 göçmeni, bir çocukla birlikte yakaladı.