Dünya genelinde hızla artan internet penetrasyonu, birçok sektörde olduğu gibi müzik endüstrisini de köklü bir dönüşüme uğratıyor. Akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte dijital platformların etkisi artarken, müzikseverler sevdikleri şarkılara kolayca erişim sağlayabiliyor. 2024’te dijital müzik piyasası 33,59 milyar dolarlık bir gelir hacmine ulaşmış durumda. Ancak bu büyümeden en çok faydalananlar, uluslararası arenada güçlü olan ülkeler ve devasa müzik şirketleri oluyor. Bu durum, sektöre yeni giren sanatçılar için ciddi bir engel teşkil ederken, küresel piyasadaki adaletsiz dağılımı ortadan kaldıracak yenilikçi bir adım Türkiye’den geldi.

Parça ile şarkılar yatırım araçlarına dönüşüyor

Türkiye’nin yenilikçi müzik pazaryeri "Parça", şarkıların bireysel yatırımcılar tarafından alınıp satılmasını mümkün kılan bir platform olarak dikkat çekiyor. Parça’nın kurucusu ve CEO’su Tercan Turusan, platformun müzik sektöründe devrim yaratacak bir model sunduğunu belirterek, “Dünyada ilk kez şarkıları alınıp satılabilen varlıklar haline getiriyoruz. Kullanıcılar, artık sadece dinlenme gelirlerinden değil, şarkıların fiyat hareketlerinden de kazanç elde edebilecekler” dedi. Bu yenilik, müzikseverlerin ve yatırımcıların sektöre daha fazla dahil olmasını sağlarken, sanatçılara da yeni eserler üretebilmeleri için ek kaynak yaratıyor.

Türkiye'nin ilk müzik borsası büyük bir ekosistem yaratıyor

Parça, Türkiye’nin ilk ve tek müzik borsası olarak, şarkıları tıpkı hisse senedi, altın veya kripto para gibi alınıp satılabilir hale getiriyor. Bu sayede hem geniş kitlelere müzik dünyasının fırsatlarını sunuyor hem de sanatçılara alternatif gelir kaynakları yaratıyor. Tercan Turusan, platformun müzik endüstrisinde köklü bir değişim yaratacağını ifade ederek, “Günümüzdeki müzik platformları, tanınmış sanatçıları desteklerken bağımsız sanatçıları oyun dışı bırakıyor. Parça olarak, bu duruma son veriyor ve müzikseverleri de oyunun bir parçası yapıyoruz” dedi.

Müzikseverler artık oyunun bir parçası

Parça’nın sunduğu yenilikçi model, şarkıların dinlenme gelirlerinden ve fiyat artışlarından kazanç sağlamayı mümkün kılıyor. Sanatçılara müzikseverlerle güçlü bağlar kurma imkanı sunan bu platform, dinleyicilere sevdikleri şarkılara ortak olma fırsatı tanıyor. Turusan, platformun sürdürülebilir bir müzik ekosistemi yaratmak adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Teknolojik gelişmelerle hızla değişen sektörümüzde, zorlukları birlikte aşacağımız bir evren için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.