Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan iki ayrı olayda toplam 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin 19’unun çocuk olduğu öğrenildi.

Motor arızası yaşayan tekne yardım çağrısında bulundu

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber teknenin motor arızası yaparak sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındı. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı KB-35 nolu bot, olay yerine ulaştı ve teknede mahsur kalan 15 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

Aynı bölgede gerçekleşen bir diğer olayda ise, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen bir lastik bot içerisinde 17 yetişkin göçmen ve 19 çocuk bulunuyordu. Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı KB-110 nolu bot, göçmenleri kurtararak güvenli bir şekilde karaya ulaştırdı.

Kurtarılan 51 düzensiz göçmen, ilk yardım ve kontrollerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.