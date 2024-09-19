19 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi. Bu kapsamda, Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği'ne atanarak dikkatleri üzerine çekti. Baruş'un yeni görevindeki hedefleri ve geçmiş kariyeri, merak konusu oldu.

Aydın Baruş kimdir?

Aydın Baruş, 1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketi Edirne’de tamamladıktan sonra, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanındaki eğitimine, 2007-2008 yıllarında İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak devam etti.

Kariyer yolu

Kariyerine 1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. Aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı. 1996-2008 yılları arasında, Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık, Azdavay ve Çağlayancerit Kaymakamlıkları, Ardahan Vali Yardımcılığı ve İncesu Kaymakamlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2010-2014 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak çalıştı. 11 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Isparta Valisi olarak görev yapıyordu.

Yeni görev ve gelecek planları

Gümüşhane Valiliği'ne atanan Aydın Baruş’un, bu yeni görevde bölgeye katkıda bulunması ve projeleriyle dikkat çekmesi bekleniyor. Baruş'un geçmişteki başarılı kariyeri ve yönetim tecrübesi, Gümüşhane'de de olumlu etkiler yaratması umuluyor.

Aydın Baruş’un yeni görevinde sergileyeceği performans, Gümüşhane için önemli bir dönüm noktası olabilir. Kamu yönetimi ve yerel idarelerdeki geniş tecrübesi, Gümüşhane’nin gelişimine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.