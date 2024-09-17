Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bu sabah, lastik bot içinde bulunan 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayın detayları

Sahil Güvenlik Botu (KB-35), Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında lastik botla seyahat eden düzensiz göçmenler hakkında alınan ihbar üzerine harekete geçti. Bot, bölgedeki sular üzerinde tespit edilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde, botta 7 düzensiz göçmen bulunurken, bir kişiye göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemler için ilgili makamlara teslim edildi.