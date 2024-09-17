Fındık dallarından sanat eseri

72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, fındık ağaçlarının dallarını sanat eserine dönüştürüyor. El emeği sepetler, hem estetik hem de işlevsel olarak dikkat çekiyor.

Geleneği yaşatıyor

Koçyiğit, sepetçilik sanatını yaşatmaya çalışıyor. Geleneksel el sanatlarının gelecekte yok olabileceğini belirterek, bu kültürü koruma çabasına vurgu yapıyor.

Yılların zanaatkârı

Yıllardır sepetçilik yapan Koçyiğit, “Bu iş zor, kolay değil. Atalarımdan öğrendim ve son geleneksel sepetçiyim” dedi. Sepetlerin fiyatları 1300 liraya kadar çıkıyor.