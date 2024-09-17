Fındık dallarından sanat eseri
72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, fındık ağaçlarının dallarını sanat eserine dönüştürüyor. El emeği sepetler, hem estetik hem de işlevsel olarak dikkat çekiyor.
Geleneği yaşatıyor
Koçyiğit, sepetçilik sanatını yaşatmaya çalışıyor. Geleneksel el sanatlarının gelecekte yok olabileceğini belirterek, bu kültürü koruma çabasına vurgu yapıyor.
Yılların zanaatkârı
Yıllardır sepetçilik yapan Koçyiğit, “Bu iş zor, kolay değil. Atalarımdan öğrendim ve son geleneksel sepetçiyim” dedi. Sepetlerin fiyatları 1300 liraya kadar çıkıyor.
Editör: Sezin Türkyılmaz