Fındık dallarından sanat eseri

72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, fındık ağaçlarının dallarını sanat eserine dönüştürüyor. El emeği sepetler, hem estetik hem de işlevsel olarak dikkat çekiyor.

A W288467 03

Anayasa’nın 4. maddesi neden kriz yarattı? Anayasa’nın 4. maddesi neden kriz yarattı?

Geleneği yaşatıyor

Koçyiğit, sepetçilik sanatını yaşatmaya çalışıyor. Geleneksel el sanatlarının gelecekte yok olabileceğini belirterek, bu kültürü koruma çabasına vurgu yapıyor.

A W288467 04

Yılların zanaatkârı

Yıllardır sepetçilik yapan Koçyiğit, “Bu iş zor, kolay değil. Atalarımdan öğrendim ve son geleneksel sepetçiyim” dedi. Sepetlerin fiyatları 1300 liraya kadar çıkıyor.

A W288467 02

A W288467 01

Editör: Sezin Türkyılmaz