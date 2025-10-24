Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu büyük bir facia yaşandı.

İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise kayboldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeden gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti. Ekipler, 1 kişiyi deniz yüzeyinden kurtarırken, 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.

1 kişi yüzerek karaya çıktı

Olayda, bottaki bir kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, gece boyunca karadan, denizden ve havadan arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Sabah saatlerinde yapılan taramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgede Sahil Güvenlik botları, deniz polisi, jandarma ekipleri ve AFAD personeli tarafından yürütülen geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Ekiplerin, kayıp 8 göçmeni bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.