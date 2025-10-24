Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayına ilişkin açılan “mutlak butlan” davasında mahkeme kararını verdi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın konusuz kalması nedeniyle reddine hükmetti.

Davayı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler açmıştı. Dava dilekçesinde, kurultaylarda “rüşvet karşılığı oy satın alındığı” ve “oylamaya hile karıştırıldığı” iddia edilmişti.

"Tertemiz kurultayımıza çamur atanlar hayal kırıklığına uğradı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, kararın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Partimizin 38. Olağan Kurultayının iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda ‘mutlak butlan’ davası olarak bilinen davanın reddine karar verilmiştir. Siyasi partilerin kurultayları, seçim hukukuna ve YSK denetimine tabidir. Bu davanın başından beri reddedileceğini ifade etmiştik. Tertemiz kurultayımıza çamur atarak bu ve benzeri davalardan medet umanlar hayal kırıklığına uğrasa da, yargı bağımsız olduğu sürece haklı olanlar kazanacaktır. Bağımsız yargıya güveni perçinleyen bu karar, demokrasimiz açısından da memnuniyet vericidir.”

"Sonuç değil, süreç odaklı dava kapandı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, davanın partiyi hedef aldığını belirtti:

“Partimize açılan ‘sonuç odaklı değil, süreç odaklı’ dava bugün kapandı. Emin olun ki bu davanın içi ne kadar boşsa, her bir yol arkadaşımıza yapılan operasyonların içi de o kadar boş.”

"Siyasete siyaset dışı operasyonları bırakın"

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, sürecin uzamasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Açıldığı an reddedilmesi gereken bir dava aylar sonra nihayet bitti. Siyaset yoruldu, vatandaş yoruldu, piyasa yoruldu. Bırakın artık. Siyasete siyaset dışı operasyonları bırakın. Siyasetin ateşini düşürün. Yeter artık!”

"Partimizi tartışmaya açma çabaları boşa çıktı"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise karar sonrası yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: