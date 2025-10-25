Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizde kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 2 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.

“Son yılların en büyük kaçak göçmen facialarından biri”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, derin üzüntüsünü dile getirdi. Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum’da bekleyen bu ambulanslar, kaybolan umutlarını ararken hayatlarını kaybeden Afgan uyruklu kaçak göçmenlerin cansız bedenlerini teslim almak için bekliyor. Son yılların en büyük kaçak göçmen facialarından birinin Bodrum’da yaşanmasından, öncelikle bir insan ve sonra bir Bodrumlu olarak, çok üzgünüm. An itibarıyla hayatlarını kaybeden 17 kişiyle Allah’tan rahmet, bu insanları ölüme sürükleyenlerin ise gün yüzü görmemesini diliyorum."