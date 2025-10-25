Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Yeni Şafak'ın eski yazarı İbrahim Paşalı'yı TELE 1'e kayyum olarak atadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE 1 kanalını kullandığı, kanalın fiili kullanıcısı olduğu ve şirketin resmi kayıtlarında oğlu Alp Yanardağ'ın sahibi olarak göründüğü gerekçesiyle, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetim kayyumu olarak atanmasına hükmetti.

Kararın ardından TELE 1’e kayyum olarak atanan heyet, kanalın binasına geldi ve Ana Haber Bülteni yarıda kesildi. TMSF’nin, Yeni Şafak’ın eski yazarı İbrahim Paşalı’yı TELE 1’e kayyum olarak atadığı öğrenildi.

Paşalı, daha önce Flash Haber, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’ye de kayyum olarak atanmıştı.