Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan bir teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Kalekent açıklarında 5 metre uzunluğundaki teknenin sürüklendiğine dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti’ne ait Tahlisiye-14 botu, kısa sürede olay yerine ulaştı.

İki kişi kurtarıldı

Sürüklenen tekne güvenli bir şekilde yedeklenerek, içerisindeki iki kişi kurtarıldı. Ekipler, tekneyi Bağlar Koyu'na çekerek güvenli bir şekilde emniyete aldı.