Bayraklı Büyük Tünel'de kaza! 2 kilometrelik trafik oluştu Bayraklı Büyük Tünel'de kaza! 2 kilometrelik trafik oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan bir teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti 

Kalekent açıklarında 5 metre uzunluğundaki teknenin sürüklendiğine dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti’ne ait Tahlisiye-14 botu, kısa sürede olay yerine ulaştı.

İki kişi kurtarıldı 

Sürüklenen tekne güvenli bir şekilde yedeklenerek, içerisindeki iki kişi kurtarıldı. Ekipler, tekneyi Bağlar Koyu'na çekerek güvenli bir şekilde emniyete aldı.

Kaynak: AA