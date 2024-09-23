İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a yönelik düzenlediği şiddetli hava saldırıları devam ederken, Tel Aviv hükümeti çatışmaların artması nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Hükümet, telekonferans yöntemiyle yapılan oylamada, 30 Eylül'e kadar sürecek olağanüstü hali onayladı.

Lübnan'dan gelen roketler Hayfa'yı vurdu

İsrail'in kuzeyindeki stratejik liman kenti Hayfa, Lübnan'dan atılan roketlerle hedef alındı. Hayfa'da saldırı alarmları çalarken, gökyüzünde roket ve İsrail’in hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeler nedeniyle ışık izleri belirdi. Güçlü patlamalar kentin üzerinde duyulurken, isabet eden roketler hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

1100 hedefe hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 1100 hedefe yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Savaş uçaklarıyla 650 sorti gerçekleştirilirken, toplamda 1400’den fazla bomba atıldığı bildirildi. Lübnan’dan ise sabah saatlerinden itibaren İsrail’e 200’den fazla roket atıldığı belirtildi.

Saldırılar şiddetleniyor

İsrail hükümet yetkilileri, artan çatışmalar ve şiddetlenen saldırılar karşısında olağanüstü halin, hükümete daha geniş yetkiler tanıması sebebiyle bu kararın alındığını ifade etti. Bu durumun, iç cephe komutanlığının güvenlik uyarılarıyla bağlantılı olmadığı, daha çok çatışmaların hızla değişebileceği göz önünde bulundurularak alındığı aktarıldı.