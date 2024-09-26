Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla Atatürk Gençlik Merkezi'nde genel olarak bir yenilemeyle girdi. Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, merkezin gelecekte sunacağı yeni eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Yenilikçi eğitim ve sanat projeleri

Ulaş Aydın'ın yaptığı incelemelerde, Atatürk Gençlik Merkezi'nde sunulan eğitimlerin çeşitliliğine dikkat çekildi. Bilgisayar kurslarından el sanatları eğitimlerine, müzik derslerinden seramik çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler planlanıyor. Merkezin yenilenmesiyle birlikte, sanat atölyeleri, kişisel gelişim seminerleri ve yaratıcı eğitim programları da hayata geçirilecek.

Başkan Zeyrek'in vizyonu:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in eğitim, kültür ve sanata yönelik yaklaşımı, gençlerin dünyayı yeniden yorumlaması için önemli bir fırsat sunuyor. Ulaş Aydın, "Başkanımızın şehrimize olan bağlılığından ve sevgisinden ilham alarak, gençlerimizin yeteneklerini geliştirebilir, yeniliklerini artırabilecek yeni ortamlar oluşturmak için desteklerini sürdürebiliriz" ifadesini kullandı.

Çocuk kültür sanat merkezlerine ziyaret

Ulaş Aydın, incelemelerinin ardından Mesir, Laleli ve 75. Yıl Çocuk Kültür Sanat Merkezleri'ni de ziyaret etti. Burada eğitim-öğretim faaliyetleri ve etkinlikler hakkında bilgi alan Aydın, minik verilemeyle sohbet ederek bunları çoğaltabiliyor.