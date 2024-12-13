Bodrum Belediyesi'nin hızlı çözüm odaklı çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dereköy, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerinde saha çalışmaları yaparak esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerinde mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirdi. Başkan Mandalinci, vatandaşların görüşlerini alarak, daha iyi bir Bodrum için adım atmaya devam ediyor.

Mahalle ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşma

Başkan Mandalinci, saha çalışmaları çerçevesinde ilk olarak mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi ve mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini inceledi. Ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, ilçe yönetimi, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da Başkan Mandalinci’ye eşlik etti. Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Mandalinci, eğitim olanakları üzerine öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek, yerel eğitim sorunlarını da masaya yatırdı.

Şiddetli yağışlar sonrası çözümler üretildi

Bodrum’da geçen hafta yaşanan şiddetli yağışların yarattığı olumsuz etkiler de gündeme geldi. Başkan Mandalinci, sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Kısa vadede uygulanacak geçici çözümlerle, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor. Bodrum’daki altyapı iyileştirmeleri ve yağış sonrası oluşan hasarların giderilmesi için gereken adımlar hızla atılacak.

Gümüşlük Pazar Yeri projesi 2025’te başlayacak

Gümüşlük Pazar Yeri'ni de ziyaret eden Başkan Mandalinci, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar yerinin yenilenmesi için hazırlanan projenin 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Başkan Mandalinci, projenin başlangıcında aktif rol alacaklarını belirterek, esnafın ve halkın beklentilerini dikkate alacaklarını vurguladı.

Başkan Mandalinci: "Her zaman sahadayız"

Başkan Tamer Mandalinci, sahada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızla iç içe olmak, yaşadıkları sorunları dinlemek ve hızlı çözümler üretmek için her zaman sahadayız. Gelecekteki projelerimizle Bodrum'u daha iyi bir yer haline getireceğiz” dedi.