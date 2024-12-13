Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren toplantıda bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Blinken, Ürdün ziyareti sonrası dün akşam Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen ABD’li Bakan, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmenin gündemi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın Türkiye ziyaretinde Suriye’deki siyasi süreç ve Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci konularının masaya yatırılacağı belirtilmişti. Görüşmede ayrıca Gazze’de devam eden çatışmalar ve olası bir ateşkes anlaşması da gündeme geldi.

Türkiye ve ABD arasında stratejik öneme sahip konularda süren istişarelerin, bölgesel istikrar açısından önemli olduğu vurgulandı.

Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik dönem

Son dönemde özellikle Suriye, Gazze ve NATO gibi başlıklarda yoğun temas halinde olan Türkiye ve ABD, bu görüşme ile mevcut iş birliğini daha da derinleştirme sinyali verdi. İki tarafın önümüzdeki süreçte bölgesel gelişmelere yönelik ortak adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.