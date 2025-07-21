Bodrum Belediyesi’nden yerli üretimle hizmet ve tasarruf hamlesi

BODRUM – Bodrum Belediyesi, park, meydan ve yeşil alanlarda kullanılan kent mobilyalarının üretimini kendi bünyesindeki atölyelerde sürdürerek yerel yönetim hizmetlerine hem verimlilik hem de ekonomik katkı sunmaya devam ediyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı marangozhane, demirhane ve boya/badana atölyelerinde, vatandaşların talepleri ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda masa-banko, park çiti, saksı ve çöp kutusu gibi ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Yeni ürünler üretime alındı

Belediye atölyeleri, kamuya açık alanlarda kullanılan geleneksel kent mobilyalarının yanı sıra kamu hizmet binaları, muhtarlıklar ve okullar için de özel mobilya üretimleri yapıyor. Son dönemde üretim gamına park çiti, çöp kutusu, oturma grupları ve dekoratif saksılar eklendi.

Hızlı çözüm, düşük maliyet

Bodrum Belediyesi yetkilileri, kendi imalat atölyelerinde yapılan üretimlerin hem hızlı müdahale şansı sunduğunu hem de belediye bütçesine önemli ölçüde maliyet avantajı sağladığını vurguladı. Böylece dışarıdan satın alma yapılmaksızın, doğrudan yerel kaynaklarla ihtiyaca göre üretim gerçekleştirilmiş oluyor.

Sürdürülebilir hizmet anlayışı

Bodrum Belediye Başkanı ve ekipleri, bu yerli üretim modelinin sürdürülebilirliği artırmak için bir plan dâhilinde devam edeceğini belirtiyor. Üretimlerin, kent estetiği ve işlevselliğini gözeterek yapılması hedeflenirken, hizmet kalitesinin artırılması ve kaynak kullanımında tasarruf sağlanması öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.