Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekibi Vatandaşların Yanında

Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak talepleri, önerileri ve şikayetleri çözüme kavuşturuyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, kent genelinde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, yerel halkın taleplerini alarak çözüm sürecini hızlandırıyor ve vatandaşlarla güçlü bir iletişim kuruyor.

2 bin 552 kişiyle görüşüldü

Son bir ay içerisinde 56 mahallede gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, ekipler hane halkı, esnaflar ve özellikle 80 yaş üzeri vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Toplamda 2 bin 552 kişiyle yapılan bu görüşmelerde, talepler ilgili müdürlüklere iletildi ve 1.100 talep ve şikâyet titizlikle takip edildi.

"Hoş Geldin Bebek" projesi

Saha Çözüm ekibinin önemli projelerinden biri olan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, yeni doğan bebekler ve aileleri ziyaret edilerek, bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayan hediye setleri takdim ediliyor. Geçtiğimiz ay içinde 36 bebek ziyaret edilerek ailelerin mutluluklarına ortak olundu.

Halkla ilişkiler bürosu aktiviteleri

Engelsiz İletişim Masası'na başvuran 7 özel gereksinimli bireyin talepleri de hızla çözüme kavuşturulurken, Çözüm Masası’na başvuran 312 vatandaşın talepleri alınıp bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Gazi ve Şehit Yakını Bürosu’na başvuran 12 gazi ve 2 şehit ailesinin talepleri de ilgili birimlere yönlendirildi.