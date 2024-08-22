İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacından kopan dallar, kahvehanede oturanların üzerine düştü. Olayda ikisi ağır dokuz kişi yaralandı.

Kemalpaşa ilçesinde saat 21.00 sıralarında eski çarşı olarak bilinen meydanda yer alan 121 yaşındaki çınar ağacının dalları koptu. Meydana gelen olayda, çınar ağacının altındaki kahvehanede oturan ikisi ağır dokuz kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. İki ağır yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, yedi hafif yaralı ise Kemalpaşa Devler Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, asırlık çınardan kopan dallar ise belediye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası olay yerinden kaldırıldı.

Bakanlık tarafından anıt ağaç belirlenmiş

Öte yandan, ikisi ağır dokuz kişinin yaralanmasına neden olan ağacın, ‘Doğu Çınarı’ türü olduğu ve 121 yaşında olduğu öğrenildi.

Kemalpaşa ilçesinde yer alan asırlık çınar ağacının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca anıt ağaç olarak belirlendiği bildirildi.