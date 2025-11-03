Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Bir Film Yıldızının Dilemması” adlı oyunla Nurol Kültür Merkezi’nde prömiyer yaptı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Bir Film Yıldızının Dilemması” ile dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Peter Quilter’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun Türkçe'ye çevirdiği, Ziba Türk Ateş’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda Oğulcan Çelik, Cansın Türkdoğan ve Sertaç Aydın rol aldı.

Dramaturgluğunu Seda Tansuker’in üstlendiği oyunun ışık tasarımı Coşkun Yel, ses tasarımı Hüseyin Durmaz, kostüm tasarımı ise Cansın Türkdoğan tarafından hazırlandı.

Hollywood’un ışıltılı dünyasının arkasındaki ikilemleri ve bir film yıldızının içsel çatışmalarını konu alan oyun, izleyicileri hem duygulandırdı hem de düşündürdü.

Oyunun sonunda Cansın Türkdoğan, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere kendilerine destek veren Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda da farklı türlerdeki oyunlarla tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Yeni sezon oyunları ile ilgili bilgi almak isteyenler, 'https://www.bodrum.bel.tr/tiyatro_program' adresini ziyaret edebilecek.