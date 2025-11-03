Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Cumhuriyet’in 102'nci yılı dolayısıyla kentin farklı ilçelerinden 102 kadın, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102'nci yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, Muğla’nın çeşitli ilçelerinden 102 kadını Anıtkabir’e götürdü. Kadınlar, Anıtkabir’de mozoleye çiçek bırakarak, Atatürk’e sevgi ve minnetlerini sundu.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın önemi vurgulandı. Program kapsamında kadınlar, Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ile Ankara’nın tarihi mekanlarını da gezdi.

Katılımcılardan bazıları, etkinlikten duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Selda Çetin: "Anıtkabir’i ziyaret ettiğimiz için çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği bu program için teşekkür ederim."

-Sıdıka Güner: "Anıtkabir’i ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz. Benim böyle bir şansım yoktu bugün muhtar olarak buraya gelebildim. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibine bu çok teşekkür ederim."

-Rukiye Akçakır: "Atamızı ziyaret ettiğimiz için çok mutlu olduk. Yaşadığımız duygunun bir tarifi yok. Bu imkanları bize sundukları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz."

-Yeter Okan: "Anıtkabir’i ziyaret etmek 50 yaşıma kısmetmiş. Burada çok duygulu anlar yaşadım. Atamızı Cumhuriyetimizin 102'nci yılında saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum."

-Nimet Sarı: "Esentepe Mahallesinde yaşayan Anıtkabir’i daha önce hiç ziyaret edemeyen sekiz kadınımız ile birlikte Ankara’ya geldik. Hep birlikte bunun heyecanını yaşıyoruz. Buna vesile olan Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz."

"Kadınların her alanda eşit ve etkin biçimde yer aldığı bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da etkinliğe ilişkin, "Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; eşitliğin, özgürlüğün ve çağdaşlığın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük devrimi, kadınları toplumsal yaşamın merkezine taşımak olmuştur. Bugün Muğla’dan 102 kadınımızın Cumhuriyetimizin 102. yılı onuruna Anıtkabir’e gitmesi, bu mirasa duyulan saygının ve bağlılığın en güçlü ifadesidir. Bizler, kadınların her alanda eşit ve etkin biçimde yer aldığı bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Cumhuriyet kadınla, kadın Cumhuriyetle var olur. Muğla’dan yükselen bu birliktelik, Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda yürümeye devam edeceğimizin en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.