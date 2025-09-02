Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2025 Yılı Parke ve Beton Yol İhalesi kapsamında Bodrum’un 56 mahallesinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde toplam 18 bin metrekare beton yol ve 25 bin metrekare beton parke yol imalatı gerçekleştirildi.

Kızılağaç Mahallesi’nde yoğun mesai

Fen İşleri Müdürü Okan Koban, Kızılağaç Mahallesi Toplar Sokak ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Koban, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik beton parke ve bordür çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarının plan doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Hedef: Konforlu ve güvenli ulaşım

Bodrum genelinde yürütülen yol yapım ve bakım çalışmalarıyla, hem yerleşim alanlarında hem de ana arterlerde ulaşımın güvenli ve konforlu hâle getirilmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri, program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürecek.