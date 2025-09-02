İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü askeri casusluk soruşturmasında, ASSAN şirketinin MKE ve TÜBİTAK SAGE'ye ait gizli silah sistemlerini kopyaladığı belirlendi. Şirketin sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklanırken, kayyum yönetimi şirketin faaliyetlerini denetlemeye aldı.

Casusluk ve kopyalanan projeler

Savcılığın sevk yazısına göre, Gürcan Okumuş, 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK SAGE'de enstitü müdürü olarak görev yaptı. Okumuş, görevden ayrıldıktan sonra ASSAN'a geçerek patlayıcı geliştirme süreçleriyle ilgili dört kritik ürünün verilerini çaldı.

Savcılık raporunda, ASSAN'a götürülen projeler arasında MKE'ye kullanım hakkı verilen "Hilal Projesi" ekipmanları ile TÜBİTAK ve MKE tarafından geliştirilen "pilot tahrip kalıbı" çizimleri olduğu belirtildi. Bu projelerin birebir üretildiği tespit edildi.

Kritik personel geçişi

Raporlarda, Okumuş'un TÜBİTAK SAGE'den ayrılan 19 personelin ASSAN'a geçtiği, 6 kişinin ise Emin Öner ile ASTECH A.Ş.'yi kurduğu ifade edildi.

FETÖ bağlantısı ve MASAK raporu

ASSAN'ın sahibi Emin Öner, FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk suçlamalarıyla yargılanacak. MASAK raporları, Öner'in örgütle yoğun para trafiğinde olduğunu ve HTS kayıtlarında 113 FETÖ bağlantılı kişi ile irtibatlı olduğunu ortaya koydu.

Tutuklamalar ve soruşturma süreci

Sulh ceza hakimliği, Öner'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri çalma ve amacı dışında kullanma" suçlarından tutukladı. Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri çalma" suçundan cezaevine gönderildi.

Eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Savunma çevrelerinde dosyanın detayları, soruşturma resmileşmeden önce gündeme gelmişti.