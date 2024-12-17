Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu aracılığıyla ilçe sınırları içindeki engellilere, yaşlılara ve hastalara medikal malzeme desteği sağlıyor. Yatağa bağımlı, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik sağlanan bu destek, yıl boyunca devam ediyor.

397 vatandaşa bedelsiz medikal malzeme

Bodrum Belediyesi, 2024 yılı içerisinde sağlık ve sosyo-ekonomik durumları değerlendirilerek 397 vatandaşa hasta yatağı, manuel tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği ve oturaklı tuvalet gibi malzemeler temin etti. 122 vatandaşa hasta yatağı, 140 vatandaşa manuel tekerlekli sandalye, 60 vatandaşa yürüteç, 45 vatandaşa koltuk değneği ve 30 vatandaşa oturaklı tuvalet verildi.

Başvuru için iletişim bilgileri

Bodrum Belediyesi’ne bağlı Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu'na başvuru yapmak için "444 00 48" Çağrı Merkezi ya da (252) 319 44 48 ve (252) 358 67 04 numaralı telefonlar aranabilir.