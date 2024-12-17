Balıkesir’in Karesi ilçesinde, şehirler arası Otobüs Terminal Kavşağı'nda gerçekleşen çift taraflı trafik kazasında 2 sürücü yaralanırken, araçlarda bulunan bir köpek de sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları ve köpeği başarılı bir şekilde kurtardı.

Kazanın sebebi ve olay anı

A.İ.G.’nin kullandığı araç ile Y.A.’nın kullandığı otomobil, kavşakta çarpışarak kaza yaptı. Çift taraflı kazada araçlarda bulunan 2 sürücü, araçlarının içinde sıkışarak yaralandı. Ayrıca, bir köpek de aracın arka kısmında sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

Kaza mahalline 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak yaralı sürücüleri araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından, aracın arka kısmında sıkışan köpek de itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya ilişkin olarak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan sürücülerin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kazanın nedenleri üzerinde incelemeler devam ediyor.