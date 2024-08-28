Bodrum Belediyesi, Turgutreis Mahallesi’nde inşa edilecek yeni anaokulu için hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz ile protokol imzaladı. "Bodrum Belediyesi Saadet Canbaz Anaokulu" adıyla hayata geçirilecek proje, bölgedeki okul öncesi eğitim ihtiyacını gidermeyi amaçlıyor.

Yeni anaokulu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz, Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında bir araya gelerek Turgutreis Mahallesi Bahçelievler’de yapılacak "Bodrum Belediyesi Saadet Canbaz Anaokulu" projesi için protokol imzaladı. Belediyeye ait bir arazide inşa edilecek olan bu yeni anaokulu, 6 sınıf ve 112 öğrenci kapasitesiyle bölgedeki okul öncesi eğitim ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak.

Anaokulunda mutfak ve yemekhane gibi alanların da yer alacağı ve modern bir yapıyla hizmete açılacağı belirtildi.

Eğitime destek devam ediyor

Nazmi Canbaz, Bodrum Belediyesi ile eğitim alanında yaptıkları iş birliklerini çok önemsediklerini belirterek, "Çocukların küçük yaştan itibaren güvenli ve kaliteli ortamlarda yetişmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Onların hayatına dokunmak ve iyi bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, bölgedeki diğer anaokulu projelerinden de bahsederek, "Konacık, Çırkan, Gümbet ve Mumcular mahallelerindeki anaokulu projelerimizin ardından, eğitimi kentin farklı bölgelerine yaymak bizim için çok önemli. Bu konuda katkı sunan Canbaz ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mandalinci, Yalıkavak Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan bir anaokulu olduğunu ve Turgutreis Mahallesi'nde yapılacak yeni anaokulunun da bölge halkının ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

Projede çalışmalar hızla başlıyor

Turgutreis Mahallesi'nde yapılacak olan Saadet Canbaz Anaokulu için kazı ve hafriyat çalışmalarına hemen başlanacağı açıklandı. Bodrum Belediyesi, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için çalışmalarını hızlandırdı.

"Bodrum’un dört bir yanına eğitimi yaymak için, hayırseverlerin de destekleriyle önemli işlere imza atıyoruz. Yeni anaokulu projesi şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.