İzmir’de, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım onarım çalışmaları nedeniyle, Örnekköy’den Karşıyaka yönüne doğru otoyola katılım sağlayan sürücüler için önemli bir trafik düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar süresince bu katılım kolu trafiğe kapalı olacak.

Güvenlik önlemleri alındı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Örnekköy bölgesinden Karşıyaka istikametine otoyola katılım kolunu, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle geçici olarak kapattı. Sürücülerin bu süreçte güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemler alındı. Trafik akışının sorunsuz devam edebilmesi için alternatif güzergahlar belirlenmiş durumda.

Alternatif yollar

Bu yol kapanışı nedeniyle Karşıyaka istikametine gitmek isteyen sürücüler, belirlenen alternatif yolları kullanmak zorunda kalacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına işaretlemeler ve bilgilendirme levhalarıyla yol kullanıcılarını yönlendirecek. Özellikle yoğun saatlerde bu bölgede trafik sıkışıklığı yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları önem arz ediyor.

Çalışmaların süresi ve bilgilendirme

Bakım onarım çalışmalarının ne kadar süreceği ile ilgili net bir bilgi verilmezken, yetkililer bu tür çalışmaların trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Sürücüler, bu tür yol kapanışlarında güvenlikleri için hız limitlerine ve yönlendirmelere uymalıdır. Ayrıca, kapanış sırasında kullanılacak alternatif yolların da yoğunlaşabileceğini göz önünde bulundurarak seyahat planlarını bu durumu dikkate alarak yapmaları önerilir.