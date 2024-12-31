Bodrum Belediyesi, çevre dostu projelerine bir yenisini ekleyerek, ağaç budama çalışmalarından arta kalan odun ve dallarla geri dönüşümden yılbaşı ağaçları tasarladı. Bu yaratıcı girişim, sıfır atık bilincini artırırken yeni yıl kutlamalarına anlamlı bir mesaj ekledi.

Geri dönüşümle yaratıcı süslemeler

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budama çalışmaları sırasında biriktirdikleri odun ve dalları değerlendirdi. Artık malzemeler, özenle bir araya getirilerek geri dönüştürüldü ve yeni yıl ağaçlarına dönüştürüldü. Rengarenk süslenen ve ışıklandırılan bu yılbaşı ağaçları, belediyenin farklı birimlerine yerleştirilerek neşeli bir atmosfer oluşturdu.

Bu çalışmalar, hem doğaya olan saygıyı hem de geri dönüşümün önemini vurgulayan anlamlı bir örnek sundu. Doğal kaynakların israf edilmeden kullanılmasının önemine dikkat çeken proje, belediye personeli ve vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Başkan Mandalinci: “2025’e çevreye duyarlı bir yaklaşımla giriyoruz”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bu yenilikçi proje hakkında şunları söyledi:

"Yeni yıl süslemelerine çevre dostu bir boyut kazandırmak istedik. Budama çalışmalarından arta kalan parçaları atmaktansa yılbaşı ağaçlarına dönüştürdük. Geri dönüşüm bilincini artırmayı ve doğal kaynaklarımızı israf etmeden değerlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kurumuş bir ağacı beyaza boyayıp nazar boncuklarıyla süsleyerek belediyemizin önüne yerleştirdik. Şimdi belediyemiz ışıl ışıl ve rengarenk bir görünüme kavuştu. Tüm vatandaşlarımızı da çevreye duyarlı olmaya davet ediyoruz. 2025 yılının herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."

Sıfır atık yaklaşımıyla yeni yıla merhaba

Bodrum Belediyesi’nin çevre dostu yaklaşımı, yeni yıl süslemelerine estetik bir dokunuş katarken doğaya verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Geri dönüşümün yaratıcı bir şekilde hayata geçirildiği bu proje, hem sürdürülebilirliğe hem de Bodrum’un kendine özgü güzelliğine katkıda bulundu.