Bodrum Belediyesi, eğitim kurslarına katılan öğrenciler için düzenlediği sinema etkinliğiyle çocukları sanatla buluşturdu. 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler “Rafadan Tayfa Kapadokya” ve “Şampiyonlar” filmlerini izleyerek eğlenceli bir ara tatil geçirdi.

Eğitim ve sanat bir arada

Bodrum Belediyesi Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi ve Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kurslara katılan öğrenciler, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. OASIS Bodrum Cinemarine’de düzenlenen etkinlik, 105 öğrencinin ücretsiz katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, kaliteli vakit geçirmenin yanı sıra sanatın keyfini yaşadı.

Belediyenin eğitim kurslarına yoğun ilgi

Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılından bu yana sürdürdüğü ücretsiz eğitim kursları, Güvercinlik ve Turgutreis merkezlerinde devam ediyor. Matematik ve Türkçe derslerini kapsayan kurslardan şu anda toplam 215 öğrenci faydalanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen bu kurslar, eğitime destek olmayı hedefliyor.

"Sinema günleri organize ettik"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bodrum Belediyesi olarak, geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklarımızın eğitimine katkı sağlarken, onları sanatla buluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda kurslarımıza katılan öğrenciler için sinema günleri organize ettik. Sanatın çocukların gelişimindeki önemine inanarak eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.”