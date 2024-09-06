Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği yaz okullarında eğitim gören 6-12 yaş arası öğrenciler, 8 hafta süren eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve meclis üyelerinin katıldığı tören, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür Merkezi ve Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimde fırsat eşitliği için önemli adım

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz okullarında çocuklar, Türkçe, matematik, İngilizce, resim ve el sanatları gibi çeşitli alanlarda eğitim aldı. 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde düzenlenen sertifika törenleriyle öğrencilerin başarıları ödüllendirildi.

Başkan yardımcısı Aksu'dan teşekkür konuşması

Sertifika törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen katılan Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, çocukların eğitim, spor ve sanat alanlarındaki gelişimlerine destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Aksu, “Bodrum Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanındayız. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Gelecek dönemde eğitim destekleri devam edecek

Bodrum Belediyesi, yaz okullarının yanı sıra kış döneminde de eğitim destekleri sunmayı planlıyor. Etüt programları ile öğrencilere yıl boyu destek vermeyi hedefleyen belediye, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya devam edecek.