Bodrum Belediyesi, Gümüşlük Mahallesinde düzenlediği bölge tarihi sunumuyla katılımcılara geçmişin derinliklerine yolculuk yaptırdı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından organize edilen bölge tarihi sunumu, Gümüşlük Forum’da gerçekleşti. Etkinlik, bölge halkı ve forum üyelerinin yoğun ilgisiyle yapıldı.

Bodrum’un erken tarihi ve Leleg Uygarlığı anlatıldı

Sunumu gerçekleştiren Arkeolog Serap Topaloğlu, Bodrum’un erken dönem tarihini ve bilinmeyen Leleg Uygarlığı'nı katılımcılara detaylı bir şekilde anlattı. Topaloğlu, sunumda, Bodrum yarımadasındaki Leleg kentlerinden biri olan Myndos Antik Kenti'ni ve kente ait kalıntıları tanıttı. Katılımcılar, antik kent hakkında yapılan kazı çalışmaları ve bölgedeki arkeolojik buluntular hakkında bilgi sahibi oldular.

Gelecek projeler ve kültürel mirasın korunması

Etkinlik sonunda, Topaloğlu, Bodrum Belediyesi Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Bu projeler, bölgedeki tarih ve kültürel mirası tanıtmayı hedefliyor. Katılımcılar, Bodrum’un bilinmeyen tarihini öğrenmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer sunumların devam etmesini istediklerini belirttiler.

Kültür söyleşileri ve gezi etkinlikleri devam ediyor

Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi, kültür söyleşileri ve gezileri düzenlemeye devam edecek. Etkinlikler, bölge halkının tarihi mirasa olan ilgisini artırmayı hedefliyor.