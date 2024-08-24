Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan orman yangını riski nedeniyle Bodrum Belediyesi, yangınlara karşı önlemlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara hızlı müdahale edebilmek için devriye ve denetim çalışmalarını sıklaştırdı.

Arazöz ve tankerler 7/24 hazır

Bodrum Belediyesi envanterinde bulunan arazöz, tanker ve iş makineleri gibi araçlar, yangın sezonu boyunca 7/24 göreve hazır olacak şekilde organize edildi. Ekipler, günün her saatinde yangına müdahale edebilmek için nöbetleşe çalışacak. Böylece yangın riski taşıyan bölgelerde sürekli bir kontrol sağlanacak ve herhangi bir yangın durumunda hızlı bir şekilde harekete geçilebilecek.

Denetimler ve uyarılar artıyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahil kenarları ve ormanlık alanlar başta olmak üzere yangın riski taşıyan bölgelerde devriye geziyor. Ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendirerek, yakılan ateşleri söndürüyor ve ateş yakılabilecek noktaları kontrol altında tutuyor. Ayrıca, bu bölgelerde bulunan vatandaşları ateş yakmamaları ve sigara izmaritlerini gelişi güzel atmaları konusunda uyarıyor.

“Yeşilimizin ve yaban hayatının yok olmasına müsaade etmeyeceğiz”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye genelinde artan yangınlar nedeniyle duydukları endişeyi dile getirerek, belediye olarak yangınlara karşı aldıkları önlemler hakkında bilgi verdi. Mandalinci, "Yeşilimizin ve yaban hayatının yok olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ekiplerimiz olası yangınlara engel olmak için sahil kenarlarından ormanlık alanlara kadar devriyeler gerçekleştiriyor" dedi.

Başkan Mandalinci, vatandaşların yangın riskine karşı daha duyarlı olmalarını isteyerek, yasak olan bölgelere girilmemesi ve herhangi bir sebeple ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı. Mandalinci, her canlının değerli olduğunu belirterek, yeşil alanların korunmasının önemine dikkat çekti.