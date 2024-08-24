Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Buğra Ekin (24) hayatını kaybetti. Gece saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi Bodrum-Turgutreis Karayolu'nda yaşanan kazada, Ekin'in motosikleti, emniyet şeridinde park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı ve soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Bodrum-Turgutreis Karayolu üzerindeki İslamhaneleri Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Turgutreis istikametine seyir halinde olan 48 AHC 514 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan 33 DRY 43 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası motosikletin şiddetli çarpışma sonucu sürücüsü Buğra Ekin'in ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

Kaza yerini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Acil Sağlık, Bölge Trafik, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Buğra Ekin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazadan sonra yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Buğra Ekin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.