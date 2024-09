Bodrum İlçe Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor. Hakem Turgut Doman’ın düdük çalacağı maçta, yan hakemler A. Bora Özkara ve Yusuf Bozdağ görev alacak.

Maç bilgileri

Tarih: 29 Eylül Pazar

Saat: 19.00

Kanal: beIN SPORTS 2

Stadyum: Bodrum İlçe Stadı

Hakem: Turgut Doman

Yan Hakemler: A. Bora Özkara, Yusuf Bozdağ

Takımların durumu

Bodrum FK, lige oldukça iddialı bir başlangıç yaptı ve taraftarının desteğiyle bu maçta da üç puan hedefliyor. Adana Demirspor ise, sezonun ilk haftalarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İki takımın da galibiyet için sahada ter dökeceği bu mücadelede, futbolseverler büyük bir çekişmeye tanıklık edecek.

Maçın önemi

Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu nedenle, maçta yaşanacak her an büyük bir önem taşıyor. Bodrum FK'nın ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmeye çalışacağı bu karşılaşma, Adana Demirspor için de önemli bir sınav olacak.