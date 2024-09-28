Bornova Belediyesi’nin Ümit Mahallesi Pazaryeri'nde düzenlediği Aşıklar Bayramı, halkın yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk halk edebiyatının temel taşlarından olan aşık geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, birbirinden değerli saz aşıkları sahne aldı.

Türk halk edebiyatının vazgeçilmez bir parçası olan aşık kültürüne sahip çıkmak amacıyla düzenlenen bu özel gecede, ünlü saz aşıkları Aşık Ali Turgut Yılmaz, Aşık Ali Rıza Ezgi, Aşık Ali Nevruz Çiçek, Aşık Ender Bal, Aşık Bedri Sinan Boz, Aşık Adem Demir, Aşık Nuri Demircioğlu, Aşık Mesut Baykut, Aşık Köksal Topçu ve Aşık Savaş Mercan sahne aldı. Saz ve türkülerin büyülü atmosferi, Bornovalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Gecenin en heyecan verici anları ise aşıkların atışmaları sırasında yaşandı. Atışmalar, izleyicilerin alkışları eşliğinde büyük bir beğeni topladı.

"Aşık Kültürü Bizim Kimliğimizdir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, aşık geleneğinin halk kültüründe derin köklere sahip olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Aşık kültürü, halkımızın yüzyıllardır duygu ve düşüncelerini sazın tınısıyla anlatan en köklü değerlerimizden biridir. Bizler de Bornova olarak bu mirasa sahip çıkmayı, bu kültürü yaşatmayı bir görev olarak görüyoruz.”

Mahalle Muhtarından Teşekkür

Ümit Mahallesi Muhtarı Cemal Altın ise etkinliğin ardından Bornova Belediyesi'ne ve özellikle Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür etti. Altın, “Mahallemizde böylesine anlamlı bir etkinliğin yapılması bizler için büyük bir onur. Bu tür kültürel faaliyetler, hem sosyal dayanışmayı artırıyor hem de mahallemizin birlikteliğini pekiştiriyor" diyerek mutluluğunu dile getirdi.