Süper Lig’deki ilk sezonunda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrum FK, geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor’u mağlup ederek derin bir nefes aldı. Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Muğla ekibi, düşme hattından uzaklaşma hedefinde. Bodrum FK, önündeki 3 maçta ligin alt sıralarındaki rakipleriyle karşılaşacak ve ilk kez bir galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Amaç yakın rakiplere üstünlük kurmak

Pazar günü 1 puanla ligin son sırasında bulunan Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Bodrum, FIFA’dan transfer yasağı alan ve kadrosunu takviye edemeyen rakibine karşı avantaj elde etmeyi hedefliyor. Bu maçın ardından Bodrum, kendisine yakın sıralarda bulunan Kasımpaşa (deplasmanda) ve Çaykur Rizespor'la önemli karşılaşmalar oynayacak.

Takımda sakatlıkları süren Obekpa ve Christophe Herelle’in yanı sıra kart cezalısı Fredy bu hafta forma giyemeyecek. Hatayspor deplasmanında oynayamayan Üzeyir'in sakatlığı geçti ve kadroya dönerken, Taylan'ın durumu ise maç günü netleşecek. Bodrum FK, bu maçlarla alt sıralardan tamamen uzaklaşmayı hedefliyor.