İzmir'in Buca ilçesinde, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla düzenlenen operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, bölgede sahte çek alışverişi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonun detayları

Yapılan araştırmalar sonucunda, iki şüpheli arasındaki sahte çek alışverişi tespit edildi. Operasyon çerçevesinde, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Arama neticesinde ele geçirilenler arasında 24 sahte çek, 4 dizüstü bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, para dedektörü, kimlik kaplama makinesi, milimetrik kesim tahtası, sahte kimlik, sürücü belgesi, banka kartları, pasaport, diploma, tapu senedi ve çeşitli paralar yer aldı.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda, 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.