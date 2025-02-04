Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK, evinde Antalyaspor'u konuk edecek. İlk maçında sahadan beraberlikle ayrılan Bodrum FK, bu karşılaşmada 3 puanı alarak avantaj sağlamak istiyor. Antalyaspor ise ilk maçında galibiyetle sahadan ayrıldı ve bu kez deplasmanda kazanmayı hedefliyor.

Bodrum FK sahasında galibiyet istiyor

Bodrum FK, taraftarı önünde oynayacağı bu önemli karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor. İlk maçta puan kaybı yaşayan Bodrum ekibi, evinde kazanarak avantaj elde etmek amacında.

Antalyaspor avantajı korumak istiyor

İlk maçında galibiyetle ayrılan Antalyaspor, Bodrum deplasmanında da kazanarak grup aşamasında üst tura çıkma yolunda avantaj sağlamak istiyor. Deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Bodrum FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 5 Şubat 2025 Çarşamba

Saat: 15.30

Stadyum: Grey Beton Bodrum Stadyumu

Kanal: mackolik, A Spor

Hakem: Buğra Taşkınsoy

Yardımcı Hakemler: A. Bora Özkara, Kadir Beyaz