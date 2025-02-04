Kütahya’da 5 Şubat 2025 Çarşamba günü kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji tahminlerine göre gün içinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -5°C olacak.

Yetkililerden buzlanma uyarısı

Nem oranı %57 ile %96 arasında değişirken, kuzeyden esen rüzgarın saatte 22 km hıza ulaşması bekleniyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları önerildi.