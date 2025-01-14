Süper Lig’in ilk sezonunda 15 puanla düşme hattında bulunan Bodrum Futbol Kulübü, ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Asbaşkan Selahattin Polat, transfer çalışmaları ve takımın hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer hedefleri

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, devre arası transfer döneminde öncelikli olarak orta saha ve forvet bölgesine takviyeler yapacaklarını belirtti. Polat, "Hocamız Volkan Demirel de orta saha ve forvette eksiklerimizin olduğunu söylüyor. Bu transfer döneminde eksiklikleri dolduracağız" dedi.

Küme düşmek akıllarından geçmiyor

Bodrum FK, Süper Lig'de kalmayı hedefliyor. Polat, "Bizim düşüncemiz ligde kalacağımızdır. Küme düşmek aklımızın ucundan geçmiyor" diyerek, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı.

Hakem hataları puan kaybına sebep oldu

Polat, takımın sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadığını dile getirerek, "Bodrum FK bu haksızlıkları yaşayabilecek bir takım değil. Biz mücadelemizi sahada yapıyoruz ama maalesef Türkiye’de her zaman olan olumsuzluklar bizim de başımıza geliyor" şeklinde konuştu.

Selahattin Polat taraftarlara müjdeyi verdi

Takımın teknik ekibiyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Selahattin Polat, "Volkan hocamızın tespitleri çok iyi. İkinci devre taraftarlarımız daha farklı bir takım izleyecekler ve ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.