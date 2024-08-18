Süper Lig'in yeni sezonunda kötü bir başlangıç yapan Bodrum Futbol Kulübü, bugün Eyüpspor deplasmanında moral arayacak. İlk haftada Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Bodrum FK, sezonun ikinci maçında puanla tanışmak istiyor.

Taşdemir: "İyi oyun düzenimizi sahaya yansıtacağız"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, takımının oyun düzenine güvendiğini ve bu düzeni en iyi şekilde sahaya yansıtmayı hedeflediklerini belirtti. Zorlu bir deplasman maçı olacağını kabul eden Taşdemir, "Ligdeki ikinci sınavımızı başarılı bir şekilde vermek istiyoruz" dedi. Takımda sakatlığı bulunan Tunahan'ın forma giyemeyeceği açıklandı.

Eyüpspor'da Turan'dan yoksun

Ev sahibi Eyüpspor'da ise teknik direktör Arda Turan, geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede görev alamayacak. Bu eksiklik, Eyüpspor'un oyun stratejisinde önemli bir etki yaratabilir.

Maçın detayları

Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Bodrum FK, bu zorlu deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Hem Bodrum FK hem de Eyüpspor için sezonun gidişatını belirleyecek önemli bir maç olarak öne çıkan bu karşılaşmada, her iki takımın da mücadele gücü yüksek bir oyun sergilemesi bekleniyor.