Sağlık sektöründeki önemli değişikliklerden biri daha Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan yeni düzenleme ile, devlet hastanelerindeki hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınacak katılım payı miktarı belirlendi. Bu düzenleme, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Devlet hastanelerinde muayene ücreti 20 TL oldu

Yeni düzenlemeye göre, ikinci basamak sağlık hizmeti veren devlet hastanelerinde hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı 20 TL olarak belirlenmişken, üçüncü basamak sağlık kurumlarında ise bu tutar 45 TL olarak uygulanacak. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinde muayene ücretinin 45 TL olması dikkat çekiyor.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında katılım payı yok

Öte yandan, sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinde gerçekleştirilen hekim ve diş hekimi muayeneleri için herhangi bir katılım payı alınmayacak. Bu, vatandaşların daha uygun fiyatlarla sağlık hizmeti almasına olanak tanıyacak.

Sevkli muayenelerde indirimli katılım payı

Aile hekimleri tarafından yapılan sevklerle hastaneye başvuran vatandaşlar ise belirlenen muayene ücretlerinden yüzde 50 indirimli ödeme yapacak. Bu düzenleme, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve adil bir maliyet paylaşımının sağlanması amacıyla hayata geçirildi.