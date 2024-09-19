Süper Lig’in 6’ncı haftasında mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, yarın Hatayspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Mersin Stadı'nda oynanacak ve hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta evinde Başakşehir’e 1-0 mağlup olarak düşme hattına giren yeşil-beyazlılarda, kırmızı kart cezalısı Fredy ve sakatlığı süren Süleyman, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Sezona istediği gibi başlayamayan Bodrum FK, geride kalan 5 maçta 4 yenilgi ve 1 galibiyet alarak ligde alt sıralara geriledi.

"Hedefimiz mutlak 3 puan"

Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir maça çıkacaklarını belirtirken, oyun olarak iyi bir seviyede olduklarını ve bu seviyeyi daha da yukarı çıkarmak istediklerini söyledi. Taşdemir, “Hatayspor karşısında da iyi bir futbol ve sonuç bekliyoruz. Hedefimiz mutlak 3 puan” dedi.