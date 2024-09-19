Nazilli’de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, İstasyon Meydanı’nda büyük bir gurur ve coşku içinde gerçekleştirildi. Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi tarafından organize edildi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Tören detayları

Tören, İstasyon Meydanı’nda Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Nisan Köprülü, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmalarıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hasan Karataş’ın konuşması

Törende konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, 19 Eylül’ün Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlık mücadelesini gurur ve şerefle hatırladığı bir gün olduğunu belirtti. Karataş, “Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ deyişinde saklıdır,” dedi.

Şehit ve gazi mezarlarının ziyareti

Törenin ardından, Eğriboyun Mezarlığı’ndaki şehit ve gazi mezarları ziyaret edildi. Mezarlıkta dualar okundu ve çiçekler bırakıldı. Bu anlamlı ziyaret, katılımcılar tarafından büyük bir saygı ve duygusallık içinde gerçekleştirildi.

Rozet töreni ve katılım

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi ziyaretinde, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’e, Dernek Başkanı Hasan Karataş tarafından rozet takıldı. Törene CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün yanı sıra protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları da katıldı.