Süper Lig'deki ilk sezonunda ilk galibiyetini Konyaspor'u 3-1 yenerek alan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda Göztepe karşısında da puanla tanışmayı hedefliyor. Cumartesi günü İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olacak yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu rakipten puan veya puanlar almak istediklerini belirtti. İlk iki maçını kaybettikten sonra üç puanı hanesine yazdıran Bodrum FK'da, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde eden teknik direktör İsmet Taşdemir, "Galibiyet her zaman her ligde çok önemli ve değerli. Biz de bunu ilk defa yaşadık. Bence gecikmeli yaşadık ama gecikmeli de olsa ilkler her zaman önemlidir," dedi.

"Yeni yeni alışıyoruz"

Takımının ilk iki hafta ara ara doğru oynadığını ancak sonunu getiremediklerini ifade eden Taşdemir, "Sadece üç maçı baz aldığınızda belki de Eyüp maçının ikinci yarısını kötü olarak değerlendirebiliriz ama geri kalan dakikalarda hep iyi oynadık. Konya maçında defansif anlamda doğruları biraz daha iyi yaptık ve dolayısıyla skora ulaştık, skoru da korumasını bildik. Yeni yeni alışıyoruz, oyuncularımızın büyük bir bölümü bu ligde ilk defa oynuyor. Ben de bu ligde ilk defa teknik direktörlük yapıyorum. Daha önce yardımcı antrenörlük yaptığım bir beş yıl var ama bu geçişler kolay olmayacak. Ama buraya hep zorlukları başararak geldik, bunu da inşallah başarırız," şeklinde konuştu.

Göztepe maçının zorlu geçeceğini belirten Taşdemir, "Lige iyi başlayan, şu ana kadar yenilmeyen, oyunsal anlamda doğru işler yapan bir takımla oynayacağız. Evet, birbirimizi tanıyoruz ama onlarda da bir değişiklik var, 5-6 oyuncu değişti. Oyun anlayışları bizimle aynı. Çetin bir maç olacak. Birbirini tanıyan iki takımın mücadelesi kolay olmayacaktır. Zorlu bir rakip, geçen sene zaten güçlülerdi, bence daha da güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Biz de güçlendik. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ama zorlu bir rakibe zorlu bir deplasmana gidiyoruz," dedi.

"Puşçaş gerçekten çok kaliteli oyuncu"

Yeni transferleri Puşcaş'a da övgülerde bulunan Taşdemir, "Puşcaş gerçekten çok kaliteli ve iyi bir oyuncu. Bizim takımımızla da örtüşecek. Bütün santrforlar gol kaçırır, bence pozisyona girmesi önemli. Bizim için şu anda antrenmanlarda ve maçlarda gördüğümüz kadarıyla uygun bir oyuncu. Özellikle yönetimimizi ve izleme ekibimizi tebrik ederim. Şu ana kadar gördüğüm bizim için doğru bir transfer olmuş," ifadelerini kullandı.