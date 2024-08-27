Mersin’in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olan 47 yaşındaki matematik öğretmeni Derya Demir’in cansız bedeni, evinin karşısındaki dairede bulundu. Cinayet şüphelisi olan Demir’in sevgilisi M.O., gözaltına alınarak tutuklandı. M.O., cinayeti Demir’in kendisinden ayrılmak istemesi üzerine işlediğini öne sürdü.

Cinayet ve şüphelinin itirafı

Derya Demir’in cenazesi, 25 Ağustos 2024 tarihinde Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp memleketi Karaman’a getirildi. 6 gündür haber alınamayan Demir’in cenazesi, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bulundu. Eşyaların bulunduğu daireden gelen kötü kokular üzerine, aile tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtığında Demir’in cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Olayı soruşturan jandarma ve savcı, Demir’in boğazından iki kez bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelisi olarak Demir’in erkek arkadaşı M.O. belirlendi. Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanan M.O., Mersin’e getirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan M.O., cinayeti itiraf etti.

Şüphelinin korkunç savunması

M.O., ifadesinde, "Derya 'ben ayrılmak istiyorum' dedi ve evin dış kapısına yöneldi. Kapıyı açmaya çalışırken korkutmak amacıyla bıçağı ona doğrulttum. Derya bıçağı görüp 'Ben bıçaktan korkmam' dedi. Bıçağı omzuna saplamaya çalıştım, ancak Derya boynunu çevirince bıçak boynuna saplandı. Ne yapacağımı bilemedim, evden çıktım ve Derya’nın yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum" dedi. Ayrıca, cinayet sonrası Derya’nın maaş kartını kullanarak başka otellerde konakladığını ve harcamalarını bu kartla yaptığını belirtti.

Derya öğretmen defnedildi

Derya Demir’in cenazesi, Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Demir’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok vatandaş katıldı.