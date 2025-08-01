Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK yeni yönetim kadrosunu açıkladı. 2025-2026 sezonu öncesi 34 kişilik kurul belirlenirken, kulüp “Süper Lig hedefi”ni yineledi. Yeşil-beyazlılar, hem sportif hem de kurumsal alanda iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.



Kararlı yönetim, ortak hedef: Süper Lig

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig’e sadece bir sezonluk bir deneyimle veda eden Bodrum FK, yeniden yükselişi hedefliyor. Başkan Aşkın Demir liderliğinde oluşturulan yeni yönetim kurulu, görev dağılımıyla birlikte kamuoyuna tanıtıldı. Kulüp, "kararlı, dinamik ve sorumlu" bir yapıyla yeniden zirveye yürümek istediğini duyurdu.

Kurumsal yapılanmada dikkat çeken isimler

Kulübün Onursal Başkanı Fikret Öztürk’ün desteğiyle oluşturulan ekipte, Başkan Vekili olarak Selahattin Polat yer aldı. Polat aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve resmi kurumlarla ilişkilerden sorumlu olacak. TFF ilişkileri alanında bir diğer görevli ise Başkan Yardımcısı Taner Ankara oldu.

Görev dağılımı belli oldu

Mehmet Kocadon: Yerel yönetimler ve STK ilişkileri

Abdurrahman Tarık Şebik, Seha Ergene, Doğan Polat, Abdullah Kırkıncıoğlu: Kamu kurumları ve yatırımlar

Onur Talay, Kanat Hasan Özsert, Abdullah Engin Başol, Orhan Dinç, Ömer Faruk Dengiz, Akın Kılavuz: Sponsorluk, reklam ve pazarlama

İsmail Erdoğan: Mali ve idari işler

Caner Tuna: Taraftar yönetimi

Murat Kaya: Hukuk işleri

Yiğit Demir, Nuran Taşhan: Kurumsal iletişim ve insan kaynakları

Tayyar Gündoğan, Hasan Polat: Sosyal sorumluluk projeleri

Servet Çavuşoğlu: Sportif işler, transfer ve futbolcu ilişkileri

Altyapı ve tesisleşme de gündemde

Altyapı yapılanmasında Batuhan Ankara, Can Öztüzün ve Dağlarca Çağlar görev alacak. Stadyum ve tesislerin sorumluluğu Süleyman Nafiz Tekgül’e verildi.

Yönetimde ayrıca Abdurrahman Tolga Çelik, Yunus Terzioğlu, Murat Kavak, Mustafa Akıncı, Saim Sanlı, Kamil Baki, Ahmet Çelik ve Mehmet Büyük gibi isimler de yer aldı.