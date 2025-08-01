YÖK’ün kontenjan kesintisi kararını değerlendirdi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2025 yılı kontenjan kılavuzunda devlet üniversitelerindeki 190 bin kişilik öğrenci kontenjanının azaltıldığını ifade etti. Sarı, bu kararın paralı eğitime zemin hazırladığını ve gençlerin anayasal hakkı olan parasız eğitim imkanlarının gasp edildiğini söyledi. AKP iktidarının gençlerin yükseköğretim hakkını daralttığını vurgulayan Sarı, dar gelirli ailelerin çocuklarının üniversite hayallerinin sistematik olarak yok edildiğini belirtti.

Eğitimin ticarileşmesi tepkilere neden oldu

Sarı, vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının artırılmasını ise eğitimin ticarileşmesi olarak yorumladı. “Üniversiteler ticarethane değildir” diyen Sarı, eğitim sektörünün para kazanılacak bir alan olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların azaltılması uygulamasının teknik bir düzenleme değil, politik bir tavır olduğunu açıkladı.

Kontenjan azaltımı gençleri özel üniversitelere yönlendiriyor

Devlet üniversitelerinde birçok bölümde binlerce kontenjan kaldırıldı. Sarı, bu durumun gençleri zorunlu olarak özel üniversitelere yönlendirdiğini, böylece kamu eliyle kamusal eğitim alanının daraltıldığını belirtti. Özel üniversitelerin artan kontenjanları, gençleri kredi borçlarına ve gelecek kaygısına itiyor.

Fırsat eşitliğine zarar veren uygulama eleştirildi

CHP’li Sarı, kontenjan azaltımı ve özel üniversitelerde artışın eğitimde fırsat eşitliğine doğrudan zarar verdiğini ifade etti. “AKP iktidarının gençliğe sunduğu tek tercih var: paran yoksa okuyamazsın” diyen Sarı, devlet üniversitelerinin gençler için tek umut olduğunu vurguladı. Ayrıca, akreditasyonu bulunmayan bazı özel üniversitelerin “apartman üniversitesi” olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Kamusal ve nitelikli eğitim talebi yinelendi

Sarı, bu kontenjan kesintisinin ülke gençlerinin iyi bir eğitim alma hakkını engellediğini kaydetti. Üniversiteye girmeyi anayasal bir hak olarak nitelendiren Sarı, eğitimin lüks haline getirilmesine karşı mücadele edeceklerini açıkladı. Kamusal, nitelikli ve eşit eğitim savunusunu sürdüreceklerini ifade etti.